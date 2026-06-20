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Forbidden Fruit

SERIE TV20 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 21 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 21 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 giugno

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Con l'aiuto di Fatma e del signor Haluk, Sahika convince Ender ad assumere delle gocce di sonnifero e organizza una scena che induce Kaya a pensare che la moglie l'abbia tradito.

Successivamente Ender cerca in tutti i modi di contattare il marito, che l'ha bloccata.

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