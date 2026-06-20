La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 21 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Con l'aiuto di Fatma e del signor Haluk, Sahika convince Ender ad assumere delle gocce di sonnifero e organizza una scena che induce Kaya a pensare che la moglie l'abbia tradito.
Successivamente Ender cerca in tutti i modi di contattare il marito, che l'ha bloccata.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google