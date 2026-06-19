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Forbidden Fruit

SERIE TV19 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 19 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 19 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 19 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 19 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Gli amici di Zehra vogliono essere ospitati a casa sua, Yildiz interviene opponendosi con decisione alle loro richieste, mettendo dei limiti chiari alla situazione e creando un momento di tensione.

Nel frattempo, i segreti tra Mert e Kerim iniziano a pesare sempre di più sulla stabilità del loro rapporto. Tutto quello che fino a quel momento li aveva uniti rischia di diventare motivo di frattura, mettendo in pericolo la loro amicizia e alterando gli equilibri su cui si erano basati.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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