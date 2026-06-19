La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 19 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Gli amici di Zehra vogliono essere ospitati a casa sua, Yildiz interviene opponendosi con decisione alle loro richieste, mettendo dei limiti chiari alla situazione e creando un momento di tensione.
Nel frattempo, i segreti tra Mert e Kerim iniziano a pesare sempre di più sulla stabilità del loro rapporto. Tutto quello che fino a quel momento li aveva uniti rischia di diventare motivo di frattura, mettendo in pericolo la loro amicizia e alterando gli equilibri su cui si erano basati.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google