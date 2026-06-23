La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 23 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Asuman e Aysel aiutano Zehra nell'aprire un asilo nido. Durante l'inaugurazione, l'atmosfera di festa peggiora all'istante quando perdono di vista un bambino.
Fortunatamente, riescono a ritrovarlo, ma era stata già chiamata la polizia.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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