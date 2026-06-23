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Forbidden Fruit

SERIE TV23 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 23 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 23 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 23 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 23 giugno

Baris Aytac (Cener) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Aytac (Cener) in una scena di Forbidden Fruit 4

Asuman e Aysel aiutano Zehra nell'aprire un asilo nido. Durante l'inaugurazione, l'atmosfera di festa peggiora all'istante quando perdono di vista un bambino.

Fortunatamente, riescono a ritrovarlo, ma era stata già chiamata la polizia.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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