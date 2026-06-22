La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 22 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ender raggiunge Kaya in hotel per parlare con lui, ma nella sua stanza trova una donna, ignara del fatto che sia stata pagata da Sahika per inscenare il tutto. Qualche giorno dopo, i due si ritrovano in tribunale per proseguire con il divorzio, e in quell'occasione Ender confida a Yildiz di essere stata tradita e di essere pronta a separarsi definitivamente.

Sconvolta dalla notizia, Yildiz vorrebbe fare il possibile per aiutare Ender e Kaya a chiarirsi, ma l'amica le proibisce di intervenire e sistemare la situazione. Nonostante ciò, la ragazza decide comunque di parlare con Kaya, e quando Ender lo scopre si sente tradita anche dall'amica.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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