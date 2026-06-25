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Forbidden Fruit

SERIE TV25 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 26 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 26 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 giugno

Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz confida ad Emir di voler smascherare Sahika.

Kerim avverte Yildiz dei possibili pericoli nascosti dietro gli investimenti affidati a Mert. Durante l'incontro tra i due riemergono tensioni che sembravano passate.

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