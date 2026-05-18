Poche parole ma perentorie quelle pronunciate da Giuseppe Sempio, papà di Andre Sempio, ai microfoni di Mattino Cinque.

Il padre di Andrea Sempio parla dopo la chiusura delle indagini che hanno visto il figlio come l'unico indagato della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco.

"Noi non parliamo. Andrea è innocente e basta. Andrea non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi", dichiara Giuseppe Sempio. L'inviato Emanuele Canta prova a fare qualche domanda all'uomo sul nuovo filone di indagini, ma il padre di Sempio decide di non rispondere.

L'inviato aggiorna sulle ultime notizie sul caso: "È un momento non semplice per la famiglia Poggi e per Andrea. Lui è assolutamente fermo nel ribadire l'innocenza di Andrea. Il team difensiva sta preparando le consulenze che vanno a controbattere tutto ciò che la Procura ha in mano. Una consulenza che riscrive la dinamica".

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