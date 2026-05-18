L'ultimo episodio della terza stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) va in onda venerdì 22 maggio su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3, quando finisce la terza stagione

Il finale della terza stagione de La forza di una donna 3 va in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

La forza di una donna 3, la trama dell'ultimo episodio

Nell'ultimo episodio de La forza di una donna 3, il libro sulla storia di Bahar ha molto successo, al punto che viene proposto alla donna di trasformarlo in una serie televisiva.

Fazilet propone a Ceyda e Raif di andare a vedere la loro casa in montagna per capire se è un luogo adatto per celebrare le nozze, e Ceyda invita anche Bahar e Arif.



Ceyda e Bahar scelgono i vestiti da sposa.