L'ultimo episodio della terza stagione dell'amata serie turca La forza di una donna (Kadın) è andato in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna, come finisce la terza stagione?

Nell'ultima puntata della terza stagione di La forza di una donna, Enver incastra Sirin, che viene portata via dalla polizia per aver ucciso Sarp e tentato di uccidere Doruk. Nonostante quello che ha fatto la figlia, Enver continua ad andare a trovarla nell'ospedale psichiatrico dove è ricoverata.



Il libro sulla storia di Bahar riscuote un notevole successo, al punto che le viene proposto di trasformarlo in una serie televisiva.



Ceyda e Raif e Bahar e Arif si sposano in un doppio matrimonio. I preparativi per il giorno delle nozze sono un'occasione per ricordare le persone amate che non ci sono più, come Hatice e Sarp.



Arda ritorna a parlare e Ceyda fa pace con sua madre.



La forza di una donna, dove vedere tutte le stagioni

Il finale de La forza di una donna 3 e la prima e seconda stagione della serie turca sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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