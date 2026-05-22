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Be My Sunshine

SERIE TV23 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 24 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da domenica 24 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da domenica 24 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 24 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Mentre Alper e Melisa continuano a non riuscire a vivere il loro amore, Poyraz e Haziran cercano di farsi apprezzare da Aliye e Zeynep.

Haziran prepara un borek seguendo la ricetta speciale di Aliye.

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