Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La nuova puntata di Be My Sun shi ne ( Ada Masali ), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da domenica 24 maggio.

Mentre Alper e Melisa continuano a non riuscire a vivere il loro amore, Poyraz e Haziran cercano di farsi apprezzare da Aliye e Zeynep.

Haziran prepara un borek seguendo la ricetta speciale di Aliye.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google