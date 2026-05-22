Il libro sulla storia di Bahar ha molto successo e la donna dà il suo permesso per trasformarlo in una serie televisiva. Satilmis vuole fare una sorpresa a Ceyda: riuscire a far dire ad Arda la parola "mamma" e Nisan e Doruk gli danno una mano.



Bahar, Ceyda, Arif e Raif iniziano i preparativi per un evento importante: la doppia promessa di matrimonio delle due coppie, per la quale si riunisce tutta la famiglia. Ceyda e Raif, da sposati, vivranno a casa della signora Fazilet, ma Ceyda ancora non è pronta all'idea di diventare la signora di casa.



Ogni giorno, Enver si ritrova da solo a far visita a Sirin ricoverata nell'ospedale psichiatrico. Bahar, impietosita, lo accompagna, ma questo fa infuriare Sirin, che viene sedata e rinchiusa.



Kismet fa recapitare ad Arif una lettera in cui lo saluta per sempre e gli lascia come regalo di nozze l'auto e la casa. Il giorno del doppio matrimonio, i preparativi sono un'occasione per ricordare le persone amate che non ci sono più.

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