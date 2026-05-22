Negli episodi finali della terza stagione de La forza di una donna , in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il libro sulla storia di Bahar ha molto successo, al punto che le viene proposto di trasformarlo in una serie televisiva.
Ceyda e Bahar scelgono insieme i vestiti per i loro matrimoni.
Bahar confida a Ceyda si essere dispiaciuta per Enver: l'uomo si ritrova da solo a far visita a Sirin ricoverata nell'ospedale psichiatrico.
Kismet fa recapitare ad Arif una lettera in cui lo saluta per sempre e gli lascia come regalo di nozze l'auto e la casa.
Arda ritorna a parlare e Ceyda fa pace con sua madre.
Infine, Ceyda e Raif, Bahar e Arif si sposano in un doppio matrimonio.
Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi finali de La forza di una donna in onda venerdì 22 maggio. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
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