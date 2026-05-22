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La forza di una donna

SERIE TV22 maggio 2026

La forza di una donna 3, il riassunto del finale della serie turca

Il riassunto dell'ultima puntata dell'amata serie turca in onda venerdì 22 maggio in prima serata su Canale 5
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Negli episodi finali della terza stagione de La forza di una donna , in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il libro sulla storia di Bahar ha molto successo, al punto che le viene proposto di trasformarlo in una serie televisiva.

Ceyda e Bahar scelgono insieme i vestiti per i loro matrimoni.

Bahar confida a Ceyda si essere dispiaciuta per Enver: l'uomo si ritrova da solo a far visita a Sirin ricoverata nell'ospedale psichiatrico.

Kismet fa recapitare ad Arif una lettera in cui lo saluta per sempre e gli lascia come regalo di nozze l'auto e la casa.

Arda ritorna a parlare e Ceyda fa pace con sua madre.

Infine, Ceyda e Raif, Bahar e Arif si sposano in un doppio matrimonio.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi finali de La forza di una donna in onda venerdì 22 maggio. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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