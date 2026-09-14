Garlasco, Alberto Stasi: "Spero sia arrivato il momento di avere giustizia per Chiara, per me e per tutti"

Alberto Stasi , condannato a 16 anni di reclusione per l' omicidio di Chiara Poggi e oggi in affidamento in prova ai servizi sociali, parla ai microfoni di Mattino Cinque : "Non faccio dichiarazioni per rispetto anche dell'autorità giudiziaria, delle persone che fanno le indagini". Ma aggiunge: "Spero che sia arrivato il momento finalmente di avere giustizia per Chiara, per me , insomma, per tutte le persone".

In studio interviene l'avvocato Giada Bocellari, che dichiara che Stasi "guarda con grande fiducia da una parte, dall'altra anche sempre con grande paura, perché comunque sono stati anni di grandissima sofferenza". La legale precisa poi un punto tecnico sull'istanza di revisione in preparazione: "Il focus della revisione è Alberto Stasi, non è Andrea Sempio", che "non viene menzionato nella richiesta di revisione nostra" perché "ha diritto ad essere eventualmente processato".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE