Crisi inflattiva ed energetica

Il collegamento con la presidente del Consiglio si apre sulla crisi energetica e sulle misure messe in campo dal governo. "I provvedimenti in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi saranno sempre puntuali - ha esordito Giorgia Meloni durante il collegamento con il conduttore Francesco Vecchi -. Comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, che un po' è anche la mia, però voglio anche dire che possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo".

"Del resto è quello che abbiamo fatto all'inizio, per esempio, della guerra in Iran", ha proseguito, ricordando i provvedimenti volti a scongiurare il rischio di un aumento generalizzato dei prezzi.

La necessità del nucleare

Analizzando la spesa per l'energia, Giorgia Meloni si sofferma poi sull'importanza del nucleare: "La questione dei prezzi dell'energia in Italia è strutturale. Abbiamo tentato di lavorare anche su questo perché una cosa è affrontare l'emergenza, una cosa è cercare di risolvere il problema sul lungo periodo".

"Dobbiamo però ricordare che qualche anno fa questa nazione ha deciso di rinunciare all'energia nucleare e l'abbiamo pagato. Oggi questo governo ha avuto il coraggio di riaprire questo capitolo e riaprire la produzione dell'energia nucleare in Italia. Si tratta di un modo veloce, sicuro, pulito ed efficace per abbassare per tutti i prezzi dell'energia".

Il confronto con l'Europa

L'attenzione si sposta dunque sulla maggiore flessibilità chiesta all'Europa, confermando l'interlocuzione in corso. "Di fronte a una crisi globale, noi non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. Ed è questa la ragione per la quale, tra le altre cose, l'Italia ha chiesto alla Commissione Europea l'estensione di una flessibilità che è già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto che questa crisi sta avendo già e rischia di avere ancora di più sulle famiglie e sulle imprese. Vedremo come andrà avanti questo dibattito, ma io penso che noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. E lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole".



E ancora: "Io voglio che l'Italia sia una nazione che non debba dire grazie a nessuno e questo ovviamente ha un costo, si chiama libertà. Dall'altra parte, però, è evidente che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. Bisogna cercare un equilibrio, okay alle spese per la difesa, a maggior ragione okay alle spese per la sicurezza, però servono delle risorse anche per le energie".