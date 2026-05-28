Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono sposati | Instagram: @verissimotv

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono sposati. L'influencer da oltre 4 milioni di follower su Instagram e il calciatore, che ha da poco dato il suo addio alla Roma, hanno celebrato il rito civile. Pagani, tra le storie sui social, annuncia: "Oggi non sono più nubile".

Manca ora soltanto la grande cerimonia che coronerà ufficialmente il loro amore. Per il momento la coppia ha scelto la formula del matrimonio in Comune.

Per questo giorno speciale, Ludovica Pagani ha deciso di indossare un tailleur bianco abbinato a un copricapo bianco. El Shaarawy ha scelto invece un completo doppiopetto scuro.