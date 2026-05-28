Melory Blasi, gli auguri al marito Tiziano Panicci per i 40 anni: "Ecco la nostra prima foto"

La prima immagine, in particolare, è del 2009: "La prima foto è veramente la nostra prima foto", precisa Melory nella didascalia, dove scrive una dedica al marito: "Non scriverò venti frasi sdolcinate del tipo sei la mia vita, sei il papà perfetto, sei il marito impeccabile ecc, perché già sai tutto. Mi limito solo a scrivere TANTI AUGURI AMORE MIO +40!".

Melory Blasi e Tiziano Panicci hanno due figli, Jolie e John. La nascita del maschietto rappresenta quasi un'eccezione in una famiglia composta in prevalenza da donne. Parlando della prima gravidanza della sorella, Ilary Blasi aveva spiegato a Verissimo: "Siamo una famiglia di donne e siamo molto uniti. Tra noi regnano l'amore e la serenità. Siamo tre sorelle, la più grande ha due femmine, io su tre ho due bambine, e anche Melory avrà una femminuccia".