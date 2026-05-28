Melory Blasi, gli auguri al marito Tiziano Panicci per i 40 anni: "Ecco la nostra prima foto"

Melory Blasi fa gli auguri al marito Tiziano Panicci, che compie 40 anni. La sorella di Ilary Blasi condivide sui social un carosello di immagini che ripercorre la storia della coppia: dai selfie romantici ai viaggi.
La prima immagine, in particolare, è del 2009: "La prima foto è veramente la nostra prima foto", precisa Melory nella didascalia, dove scrive una dedica al marito: "Non scriverò venti frasi sdolcinate del tipo sei la mia vita, sei il papà perfetto, sei il marito impeccabile ecc, perché già sai tutto. Mi limito solo a scrivere TANTI AUGURI AMORE MIO +40!".
Melory Blasi e Tiziano Panicci hanno due figli, Jolie e John. La nascita del maschietto rappresenta quasi un'eccezione in una famiglia composta in prevalenza da donne. Parlando della prima gravidanza della sorella, Ilary Blasi aveva spiegato a Verissimo: "Siamo una famiglia di donne e siamo molto uniti. Tra noi regnano l'amore e la serenità. Siamo tre sorelle, la più grande ha due femmine, io su tre ho due bambine, e anche Melory avrà una femminuccia".