Il compleanno di Luca Sabbioni arriva a pochi mesi dopo aver rinnovato le promesse nuziali a trent'anni dal primo matrimonio. Uniti civilmente il 23 dicembre 1995 a Sant'Elpidio a Mare, i due hanno celebrato nuovamente il loro amore con una cerimonia religiosa il 29 dicembre 2025, in una cappella a Pitinga, in Brasile. Durante la celebrazione la figlia Sasha ha fatto da testimone.

Stefanenko aveva parlato del marito a Verissimo: "Il rapporto con Luca è meraviglioso. Sono tanti anni che stiamo insieme ma la cosa bella è che siamo una squadra di due persone autonome che camminano insieme, ma con un grandissimo rispetto e anche con una libertà reciproca. Questo è un bell'equilibrio di crescere insieme e non perdere sé stessi".