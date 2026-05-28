Natasha Stefanenko celebra il compleanno del marito Luca Sabbioni con una dedica sui social. La conduttrice condivide uno scatto di famiglia in cui l'uomo, seduto al tavolo, riceve un bacio sulla guancia da lei e dalla suocera Svetlana.
Nella didascalia, Stefanenko scrive una vera e propria dichiarazione d'amore: "Tanti auguri all'uomo più bello del mondo! (in tutti i sensi) Ura! Ura! Ura!".
Il compleanno di Luca Sabbioni arriva a pochi mesi dopo aver rinnovato le promesse nuziali a trent'anni dal primo matrimonio. Uniti civilmente il 23 dicembre 1995 a Sant'Elpidio a Mare, i due hanno celebrato nuovamente il loro amore con una cerimonia religiosa il 29 dicembre 2025, in una cappella a Pitinga, in Brasile. Durante la celebrazione la figlia Sasha ha fatto da testimone.
Stefanenko aveva parlato del marito a Verissimo: "Il rapporto con Luca è meraviglioso. Sono tanti anni che stiamo insieme ma la cosa bella è che siamo una squadra di due persone autonome che camminano insieme, ma con un grandissimo rispetto e anche con una libertà reciproca. Questo è un bell'equilibrio di crescere insieme e non perdere sé stessi".