Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti a Verissimo

Hanno costruito una famiglia meravigliosa, frutto della loro storia d'amore: sabato 30 maggio a Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fantini.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una coppia dal 2014. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando l’influencer era già mamma di Alessandro, avuto da una relazione precedente. Nel 2017 hanno accolto Bianca e nel 2020 è nata Azzurra. Il 29 maggio 2022 hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi. Infine, ad aprile 2023 è arrivata la piccola Matilda Luce.