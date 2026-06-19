"Il mio papà così saggio": Arianna Montefiori ricorda sui social il papà, scomparso lo scorso 19 maggio. L'attrice, 31 anni, condivide un'intervista in cui Luigi Montefiori, attore noto come George Eastman, parlava della morte.

"Io lo so che non hai mai avuto paura della morte e questo mi sollevava tantissimo, perché mai avrei voluto vedere la paura nei tuoi occhi. Sei sempre stato così forte, coraggioso, calmo", scrive Arianna Montefiori nella didascalia del post.

"Mi manchi in un modo che fa troppo male e mi chiedo quando sarà più sopportabile il dolore - aggiunge l'attrice -. Però sono sicura che ora stai facendo tutto quello che prima non potevi più fare, come correre a cavallo su una spiaggia, libero. Me lo dicevi sempre che ti mancava quella sensazione e che non vedevi l’ora di poterlo rifare. Ora ti immagino proprio così: libero. Ti amo per sempre".

Diventata mamma lo scorso marzo, Arianna Montefiori ha vissuto mesi difficili, in cui alla gioia della maternità si è affiancato il dolore per la malattia del padre. "Sto vivendo delle emozioni intense e contrastanti, però mia figlia Allegra mi sta dando la forza di affrontare questo momento", aveva detto a Verissimo.