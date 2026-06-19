Ignazio Boschetto, le foto in Venezuela con il figlio Gabriele

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini condividono sui social alcuni scatti insieme al figlio Gabriele, nato a settembre del 2025. Le foto sono state scattate a Caracas, in Venezuela, Paese d'origine della moglie del cantante de Il Volo.



Nata nel 1994 a Caracas, Michelle Bertolini, 32 anni, è una modella italo-venezolana. Appassionata di tennis da bambina, ha praticato lo sport a livello agonistico. Nel 2013 ha ottenuto il titolo di Miss Venezuela International.



Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono sposati dal 2024. Ad aprile del 2025, hanno annunciato di essere in attesa di un bambino, rivelando, prima, che sarebbe nata una femminuccia. In un secondo momento, hanno reso noto che sarebbe nato invece un maschietto: "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina, però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele. Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?".