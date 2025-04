Fiocco azzurro per il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini: a differenza di quanto annunciato qualche settimana fa, la coppia non aspetta una femminuccia, ma un maschietto. "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina - spiega Ignazio Boschetto nel video condiviso sui social insieme alla moglie - però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele." Nella didascalia della clip si legge: "Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?".

Inizialmente la coppia aveva annunciato di essere in attesa di una bimba, il cui nome sarebbe stato Bianca. La notizia era giunta tramite un tenero post pubblicato su Instagram, accompagnato da tre scatti che raccontano l’attesa del momento. Nella didascalia, Michelle Bertolini ha scritto: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità".

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, la storia d'amore

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono convolati a nozze a settembre 2024. Ospite a Verissimo, il cantante de Il Volo aveva rivelato: “Ci siamo prima sposati con rito civile e poi c’è stato un matrimonio intimo".

Michelle, ex Miss Venezuela, è oggi al centro della vita di Ignazio: “Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace”, aveva confidato.