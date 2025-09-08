Mediaset Infinity logo
08 settembre 2025

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori

La coppia annuncia sui social la nascita del figlio Gabriele

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini (Instagram_@michbertolini, foto di Catherine Angillieri)

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori. Il tenore de Il Volo, 30 anni, e la modella, 31 anni, annunciano sui social la nascita del primo figlio Gabriele. "A casa con il nostro piccolino", scrivono Ignazio e Michelle in una storia congiunta pubblicata su Instagram, nel quale si vede un orsetto con dei palloncini azzurri e la scritta "Benvenuto Gabriele".

Di recente, la coppia aveva dato il via sui social al countdown. "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia", aveva scritto Michelle Bertolini sui social, pubblicando degli scatti realizzati dalla fotografa Catherine Angillieri.

Sposati dal 2024, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso aprile. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma", aveva scritto la coppia, annunciando in un primo momento di aspettare una bambina.

Qualche giorno dopo però hanno reso noto che sarebbe nato invece un maschietto: "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina, però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele. Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?".

