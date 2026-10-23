La serie, scritta da Silvia Leuzzi e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ruota attorno alla vita di Viola Vitale , una ex Miss Italia diventata giornalista nella redazione di Sicilia Webnews. Viola conduce un podcast, nel quale, partendo da casi di cronaca nera, entra nelle maglie più nascoste dell’animo umano grazie a un dono speciale: la sinestesia .

Francesca Chillemi torna con la terza stagione di Viola come il Mare , prossimamente su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

La sinestesia è un fenomeno neurologico che provoca l’attivazione simultanea di più sensi e che le permette di vedere, attraverso i colori, l’emozione dominante nelle persone. Una specie di superpotere, che Viola attiverà sui personaggi coinvolti nei casi di puntata, aiutandoli a sciogliere nodi irrisolti e a modificare la propria emozione.

Viola come il mare, la trama della terza stagione

Massimo Paternò è il nuovo ispettore interpretato da Rodrigo Guirao e il vicino di casa di Viola, che le turba il sonno con le sue feste notturne. A complicare le cose, il caso di Alice D’Amario la colpisce nel profondo: percepisce un legame inspiegabile che la spinge a una profonda introspezione.

Fanno parte del cast anche Giovanni Nasta, Chiara Tron, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini, Paolo Sassanelli.

Su Mediaset Infinity è sempre possibile rivedere le prime due stagioni di Viola come il mare in streaming gratis.

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