Vanessa Incontrada ha compiuto 48 anni e tra i numerosi auguri che ha ricevuto sui social anche quelli del marito Rossano Laurini, sposato a settembre dopo 19 anni d'amore. "Sei dentro la cuore", scrive Rossano a corredo di uno scatto con la moglie condiviso sulle sue storie Instagram.
In occasione del suo compleanno, Vanessa Incontrada ha voluto condividere con i suoi follower un pensiero e fare gli auguri a se stessa: "Il tempo passa, io cresco, cambio e continuo a cercare la bellezza in ogni piccolo istante. Auguri Vane".
Insieme dal 2007, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini nel 2008 sono diventati genitori di Isal e nel 2026 sono diventati moglie e marito. Dopo il sì, l'attrice e conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune delle immagini più belle del suo matrimonio celebrato in Toscana. Alle nozze, anche diversi ospiti Vip, amici come Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Gigi D'Alessio.
In questi anni d'amore, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno affrontano anche periodi complicati, come ha raccontato la stessa Vanessa a Verissimo: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso".