Coppie 24 novembre 2026

L'attrice e conduttrice compie 48 anni. Tra gli auguri social anche quelli del marito, sposato a settembre dopo 19 anni d'amore

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada ha compiuto 48 anni e tra i numerosi auguri che ha ricevuto sui social anche quelli del marito Rossano Laurini, sposato a settembre dopo 19 anni d'amore. "Sei dentro la cuore", scrive Rossano a corredo di uno scatto con la moglie condiviso sulle sue storie Instagram. In occasione del suo compleanno, Vanessa Incontrada ha voluto condividere con i suoi follower un pensiero e fare gli auguri a se stessa: "Il tempo passa, io cresco, cambio e continuo a cercare la bellezza in ogni piccolo istante. Auguri Vane".

Insieme dal 2007, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini nel 2008 sono diventati genitori di Isal e nel 2026 sono diventati moglie e marito. Dopo il sì, l'attrice e conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune delle immagini più belle del suo matrimonio celebrato in Toscana. Alle nozze, anche diversi ospiti Vip, amici come Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Gigi D'Alessio.