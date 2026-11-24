Benedetta Rossi, 54 anni compiuti a novembre, condivide sui social alcuni aspetti della sua nuova vita familiare dopo l'arrivo di Natacha e Sharlyn, le figlie che ha adottato in Costa Rica insieme al marito Marco Gentili. A chi su Instagram dice di vederla stanca, la celebre food blogger e scrittrice risponde: "Più di una persona mi ha scritto che mi vede un po' stanca in questo periodo. Tranquilli perché è tutto assolutamente normale".

Benedetta Rossi prosegue parlando della nuova organizzazione in famiglia: "Considerate che negli ultimi mesi sono successe tante cose che ci hanno un po', diciamo così, impegnato, però ci stiamo riorganizzando e vi devo dire che le cose vanno molto, molto meglio di quello che potevo immaginare. Naturalmente ci può stare la giornata in cui sono un pochettino più stanca, come per tutti, però devo dire che va molto bene"

Fondamentale nella gestione della casa e delle figlie è Marco Gentili, marito di Benedetta dal 2009 e papà di Natacha e Sharlyn: "In questa fase Marco mi ha aiutato tanto, è un'ottima spalla, sia con la gestione della casa che con le bambine. Anche per questo sono riuscita a tornare subito al lavoro appena rientrati in Italia".

Nei video condivisi sulle sue storie Instagram, Benedetta Rossi racconta anche il ruolo delle figlie nell'organizzazione familiare: "Anche le bambine mi danno una mano, perché noi abbiamo un patto. Noi siamo una famiglia ma anche una squadra, quindi ognuno ha il suo piccolo compito da portare a termine. Ad esempio, la mattina quando si alzano devono rifare il letto e mettere a posto la cameretta, quando fanno colazione poi sparecchiano, la sera quando ceniamo loro apparecchiano, quando giocano sanno che dopo aver tirato fuori tuti i giochi li devono mettere a posto. In questo modo riusciamo a tenere la casa più o meno in ordine".