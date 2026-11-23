Alex Belli ha presentato a Verissimo il figlio Gabriel, avuto con Delia Duran a marzo del 2026. "Alex è stato bravissimo, ha fatto un percorso bellissimo al Grande Fratello Vip. Penso che diventare papà l'abbia cambiato, è più maturo", ha detto Delia Duran, 38 anni.

Alex Belli, 43 anni, ha parlato anche del suo rapporto nella Casa con Marina La Rosa: "Eravamo molto lontani anche se c'era un rapporto di amici-nemici. Mi è piaciuto tantissimo sia scontrarmi con lei sia 'amarci'". Scherzando, l'ex concorrente del Gf Vip ha aggiunto: "C'era una chimica linguistica".

Dopo le promesse scambiate nel 2021, Alex Belli e Delia Duran sono pronti per il matrimonio: "Ci sposeremo in chiesa, magari a Venezia. Faremo una festa con tutti i parenti anche dal Venezuela".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Alex Belli a Verissimo.