Dal sogno di maternità dell'attrice turca Nesrin Cavadzade all'amore di Alex Belli per suo figlio Gabriel e la compagna Delia Duran: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 21 e domenica 22 novembre.

Madalina Ghenea ha condiviso il sollievo dopo la condanna della sua stalker, che l'ha perseguitata per nove anni: "Ha iniziato a scrivermi durante la gravidanza". Megan Ria ha parlato del rapporto con Alessandro Varsi e ha commentato i gossip circolati sul suo conto durante la sua permanenza nel Grande Fratello Vip. Filippa Lagerbäck ha condiviso il dolore per la scomparsa dell'amata mamma: "Ero preoccupata di precipitare in un buco nero e ho chiesto aiuto". Alex Belli e Delia Duran hanno presentato a Verissimo il figlio Gabriel.

Marcella Bella ha rivelato: "Mio figlio Giacomo mi renderà nonna per la terza volta. Mio figlio Tommaso si è fidanzato con la figlia di Teo Teocoli". Alessandra e Rosita Celentano hanno affrontato il delicato tema della maternità. La responsabile artistica di Amici, 60 anni, ha parlato delle due inseminazioni affrontate per diventare mamma. Sua cugina Rosita, 61 anni, ha invece spiegato perché quello dell'inseminazione è un percorso a cui lei non si sottoporrebbe mai. A Verissimo anche l'esclusiva intervista del conte Charles Spencer, che ha raccontato sua sorella Lady Diana.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 21 e domenica 22 novembre.