Miley Cyrus ha sposato Maxx Morando. Dopo quattro anni d'amore, la cantante e attrice, 34 anni, e il batterista, 28 anni, hanno celebrato il matrimonio sabato 21 novembre a Palm Springs, in California. Sono stati gli stessi sposi a condividere sui social le foto del sì, scattate dal fotografo Jose Villa.

Per Miley Cyrus si tratta del secondo matrimonio dopo quello celebrato nel 2018 con Liam Hemsworth, dopo dieci anni di relazione. La coppia però ha annunciato la separazione nel 2019, a otto mesi dal sì. Dal 2022, la cantante e attrice è legata a Maxx Morando. Miley Cyrus aveva raccontato a British Vogue il loro primo incontro: "Ci hanno organizzato un appuntamento al buio. In realtà era al buio per me, ma non proprio per lui. Ho pensato: 'La cosa peggiore che può succedere è che me ne vada'".

Secondo quanto riporta People, la proposta di matrimonio è arrivata a novembre del 2025. Esattamente un anno dopo la coppia ha celebrato il matrimonio in una cerimonia intima, circondata dall'affetto della famiglia e degli amici più cari. Secondo quanto riportano media Usa, alle nozze erano presenti la mamma di Miley, Tish, il padre, Billy Ray, e la sorella Noah. Inoltre erano tra gli invitati la nuova compagna del papà, Elizabeth Hurley, e suo figlio Damian.