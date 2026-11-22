Marcella Bella parla a Verissimo della lunga storia d'amore con il marito Mario Merello e dei loro tre figli Giacomo (1980), Carolina (1992) e Tommaso (1993). "Oggi sono una mamma rassegnata. Ormai hanno lasciato il nido", afferma la cantante, 74 anni, che diventerà nonna per la terza volta: il suo primogenito Giacomo è in attesa del terzo figlio, una bambina che chiamerà Isabella.

"Sono felice che la famiglia si allarghi. Adesso che avrà tre figli potrà capire di più me che ho avuto tre figli a mia volta", dice Marcella Bella. La cantante rivela anche che il figlio minore, Tommaso, si è fidanzato: "Sta con Chiara, una ragazza stupenda. Chiara fa di cognome Teocoli, è la figlia di Teo Teocoli. Lei è molto dolce e molto carina".