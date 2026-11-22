Alessandra e Rosita Celentano affrontano a Verissimo il delicato tema della maternità. Nel loro libro Lei è peggio di me, Rosita Celentano, 61 anni, racconta di aver provato a diventare mamma con l'ex compagno Mario Ortiz, ma di non esserci riuscita naturalmente.

"Io non avrei mai fatto l'inseminazione, non sono neanche tanto favorevole. Non sono mai favorevole a forzare la natura, perché penso che ci sia un tempo per tutto", spiega la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Rosita Celentano aggiunge: "Pur rispettando l'idea di ogni singola donna, penso che se uno vuole fare un figlio ci deve pensare prima".

Durante la relazione con Mario Ortiz, Rosita Celentano ha cercato un figlio: "Ci abbiamo provato, non arrivava". L'attrice rivela di aver perso un bambino successivamente: "Sono rimasta incinta dopo, a 42 anni, però poi l'ho perso". Oggi Rosita Celentano non vive il rimpianto per non essere diventata mamma: "Preferisco veramente pensare a quello che la vita mi ha dato, invece che a quello che non riesco ad avere".