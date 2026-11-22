"Diana mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata": il conte Charles Spencer racconta a Verissimo sua sorella Diana, dopo l’uscita del suo best seller Canto del cigno. Diana, mia sorella, al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo.

Parlando delle circostanze della morte di Diana, Charles Spencer, 62 anni, crede nell'eventualità che le cose sarebbero potute andare diversamente se non le fosse stata tolta la protezione reale: "Credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso". Charles Spencer conferma a Verissimo la frase attribuita nel suo libro a Carlo secondo cui Diana sarebbe stata presto dimenticata. "Credo che sia stata un’uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta", afferma il fratello minore di Lady D. Per quanto riguarda le reazioni di Buckingham Palace al suo libro, il conte dice: "Nessuna negazione da parte di Buckingham Palace rispetto a quello che ho detto: non contestano quello che ho scritto".

Charles Spencer afferma di essersi opposto subito dopo la morte della sorella all'idea di far camminare William e Harry dietro il feretro della madre. "Credo che sia stata un’idea mostruosa, totalmente sbagliata. Sono certo che Diana non l’avrebbe mai voluto perché adorava i propri ragazzi. Avrebbe voluto che venissero protetti", assicura il conte. Per quanto riguarda il rapporto con i nipoti oggi, afferma: "Io ci sono, se ne hanno bisogno. Harry è venuto a trovarmi quest’estate. Se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Cerco sempre di proteggerli". Charles Spencer non nega di aver percepito negli anni la pressione per essere il fratello di Lady Diana: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui".

Per quanto riguarda il matrimonio di Carlo e Diana, Charles Spencer non ha dubbi che sua sorella sia stata davvero innamorata del marito. "Lei lo amava davvero, era un innamoramento genuino. Parlava di lui con grande empatia e con grande trasporto. Lo amava davvero quando si sono sposati e anche dopo". Alla domanda se, secondo lui, Carlo l'abbia amata, il conte risponde: "Non posso parlare per lui, non ne abbiamo mai parlato, ma credo che i telespettatori ricorderanno quando alla cerimonia di fidanzamento Carlo rispose alla domanda se sia innamorato: 'Qualunque cosa voglia dire essere innamorati'. Non so se lui l'abbia amata, ma lei lo amava senza dubbio". Nel suo libro, Charles Spencer racconta di come Diana gli avrebbe raccontato che Carlo era innamorato del suo valletto: "Nel libro ho trasferito semplicemente le parole di Diana. L'ho scritto perché è stata lei a dirmelo, ma non siamo entrati nei dettagli, non le ho chiesto chi fosse. Il punto più importante di quella conversazione era che Diana mi stesse dicendo che il suo matrimonio era finito". Alla domanda se con quella frase Diana avrebbe potuto riferirsi a Camilla, il conte risponde: "Non era Camilla, si riferiva a un membro del personale di Palazzo". In merito, invece, alle visite della sorella alle tristi scogliere di Beachy Head, il conte afferma: "Credo che ci andasse quando si sentiva sola, ma da fratello non penso che avrebbe mai compiuto un gesto estremo. L’amore per i suoi figli glielo avrebbe impedito".