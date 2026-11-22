Valeria Marini parla a Verissimo dell'amore ieri e oggi. "Sentimentalmente ho fatto delle scelte sbagliate e sono caduta in trappole di persone che mi hanno ingannato", afferma l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, 59 anni, che in passato è stata legata a lungo a Vittorio Cecchi Gori ed è stata sposata con Giovanni Cottone, dal quale si è separata dopo meno di un anno, ottenendo l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Alla domanda se ci sia un amore del passato che salverebbe, Valeria Marini risponde: "Gimmi è forse una delle persone migliori che abbia incontrato in amore. È una persona che ho incontrato non tanto tempo fa e con cui sono rimasta in amicizia. Ho un bellissimo rapporto con sua mamma e siamo diventate amiche anche con l'ex moglie". È stata Valeria Marini a porre fine alla loro relazione: "Siamo stati insieme un po' di mesi. Ho deciso io di chiudere perché non c’era serenità. Lui era sposato, non volevo. Invece ho sbagliato. Poi ho conosciuto l'ex moglie, una persona carinissima".

Oggi la showgirl non si definisce single: "Non ho un compagno ufficiale, ma ho una relazione. Con quello che ho passato ho timore di parlarne. Spero di trovare una stabilità che sia tale". Valeria Marini rivela i suoi sogni per il futuro: "Il mio desiderio più grande è creare una famiglia, magari adottare un bambino". La showgirl ebbe una gravidanza da giovanissima, in adolescenza: "Sono rimasta incinta a 15 anni, poi le cose si sono complicate".