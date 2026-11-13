Benedetta Rossi compie 54 anni, la foto con le figlie: “Auguri mamma”

Primo compleanno da mamma per Benedetta Rossi. La celebre food blogger e scrittrice ha compiuto 54 anni. Accanto a lei, per la prima volta, Natacha e Sharlyn, le figlie, che ha adottato in Costa Rica, insieme al marito Marco Gentili. "Il compleanno più speciale di sempre", ha scritto Benedetta Rossi, pubblicando sui social uno scatto con le figlie. Tra le loro mani una torta su cui è scritto: "Auguri mamma".



Lo scorso luglio, Benedetta Rossi, 54 anni, e il marito Marco Gentili, 54 anni, avevano annunciato sui social di essere in partenza per abbracciare due sorelline che hanno adottato in Costa Rica. "Le nostre bambine si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere", aveva detto la food blogger, pubblicando il primo scatto con le figlie.

Tornata in Italia con le bambine, Benedetta Rossi aveva raccontato sui social la sua nuova vita da mamma: "In questo momento voglio stare con loro. Hanno mille prime volte, quindi le voglio accompagnare a fare tante cose. Hanno bisogno della mamma e del papà. Tutto molto bello ed emozionante, sia per noi genitori sia per loro. Stanno scoprendo questa nuova vita e anche noi la nostra nuova vita, un po' impegnativa, quello sì, anche perché sono due, instancabili, come i bambini della loro età. Hanno un'energia che non so da dove riescano a tirare fuori, però ci divertiamo insieme, stiamo bene, parliamo tanto. Siamo molto contenti".