Talento, sacrifici e tanta passione per la danza: il suo ritmo latino ha conquistato tutti: sabato 14 novembre a Verissimo, Umberto Gaudino.



Nato nel 1990 a San Giorgio a Cremano, Umberto Gaudino si avvicina alla danza fin da piccolo, entrando poi nel team della nazionale italiana e prendendo parte a diverse competizioni. Nel 2008 raggiunge la finale dei campionati mondiale ed europeo, mentre l'anno seguente trionfa nel campionato italiano di Categoria 19/34 anni, classe A1.



Dopo aver preso parte come maestro a Ballando con le stelle nel 2006 e nel 2011, è tra gli allievi della diciottesima edizione di Amici nel 2019. L'esperienza nel talent di Maria De Filippi, chiusa al sesto posto, sarà decisiva per affermarsi nel cast dei ballerini professionisti del programma.