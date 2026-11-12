Alex Belli, il ritorno dal figlio Gabriel dopo il Grande Fratello Vip: "Mentre il mondo guardava me, il mio mondo mi aspettava a casa"

Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip, Alex Belli è tornato a casa da suo figlio Gabriel, nato lo scorso marzo dalla storia d'amore con Delia Duran. "Due mesi lontano da te… Due mesi di emozioni, luci, telecamere, milioni di occhi puntati su di me. Ma gli unici occhi che desideravo davvero rivedere erano i tuoi. Poi sono tornato a casa… E tu eri lì, Gabriel, con quei tuoi immensi occhioni azzurri. In un istante tutto il resto è scomparso", scrive l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, 43 anni, pubblicando un video insieme al figlio. E conclude: "Mentre il mondo guardava me, il mio mondo mi aspettava a casa. Un giorno riguarderai queste immagini, amore mio, e capirai che papà potrà avere mille palcoscenici, ma il suo posto più bello sarà sempre tra le tue braccia. Ti amo, piccolo mio".

Ospite di recente a Verissimo, Delia Duran aveva parlato dell'esperienza del compagno Alex Belli al Grande Fratello Vip: "Questa volta Alex mi sta piacendo. È cambiato tantissimo, ha quasi 45 anni, è diventato papà. Finalmente sta facendo vedere il suo carattere, la sua personalità nei suoi pregi e nei suoi difetti".