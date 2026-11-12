Alessia Prete ha sposato Alessandro Repele: "Ognuno di noi ha una persona con cui è destinato a condividere la vita"

Dopo essere diventata mamma lo scorso febbraio. Alessia Prete ha sposato Alessandro Repele. L'ex concorrente del Grande Fratello, 30 anni, ha condiviso sui social alcuni scatti del matrimonio civile celebrato a Volvera, sua città natale.

"Mi dicevano: 'Fidati, incontrerai la persona giusta e senza pensarci due volte andrete a vivere insieme, costruirete una famiglia e vi sposerete. È scritto, ognuno di noi ha una persona con cui è destinato a condividere la vita'. Queste sono le solite frasi che ti senti dire, e finché non lo provi non ci credi. Poi davvero per noi è arrivato tutto così all’improvviso, come un tornado che ha stravolto ogni cosa, ma che nel farlo ha portato con sé una luce immensa", ha scritto Alessia Prete nella didascalia del post. L'ex concorrente del Grande Fratello ha concluso: "Oggi sono orgogliosa di ogni passo che abbiamo fatto insieme, di tutto quello che abbiamo costruito e soprattutto di tutto ciò che ancora ci aspetta".

Originaria di Volvera (Torino), Alessia Prete ha partecipato al Grande Fratello nel 2018 e ha lavorato poi come speaker per RDS. Laureata in Economia e Statistica alla Luiss con un master in Digital Marketing, oggi vive in Svizzera e lavora come digital marketing consultant e content creator.