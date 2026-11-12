Luca Zingaretti ha compiuto 65 anni e sui social è arrivata la dedica della moglie Luisa Ranieri . "Buon compleanno al mio eterno ragazzo", ha scritto l'attrice, 52 anni. Anche la figlia Emma, di 15 anni, ha dedicato un pensiero al papà nel giorno del suo compleanno, pubblicando uno scatto insieme a lui da bambina.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono legati dal 2005 e sposati dal 2012. La coppia ha avuto le figlie Emma e Bianca, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015. Ospite a Verissimo, Luca Zingaretti aveva svelato il segreto dei 20 anni d'amore con la moglie: "Siamo una coppia molto normale, che ha la fortuna di volersi bene. Ho avuto la grande fortuna di incontrarla. Siamo aiutati anche dal nostro mestiere in cui spesso uno va via e si sa che la lontananza stimola la voglia di stare insieme. Credo che in tutti i rapporti ci siano due elementi fondamentali: il rispetto e il desiderio di rinnovarsi".