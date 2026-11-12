Nata a Roma nel 1965, Lorella Cuccarini ha lavorato con i più grandi della televisione italiana, da Pippo Baudo a Gianni Morandi. Conduttrice, ballerina, cantante e attrice, dal 2020 ha ricoperto il ruolo di insegnante nel talent Amici di Maria De Filippi. Nel 2026 è responsabile artistica di Amici per il ballo.

Nella sua vita privata, Lorella Cuccarini è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta, dal quale ha avuto quattro figli: Sara (1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). Lo scorso maggio, il figlio Giorgio ha sposato Mariasole Galanti.