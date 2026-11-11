Gli amori Vip senza età

Dopo la fine del suo matrimonio, Paolo Bonolis ha ritrovato il sorriso accanto a Carola Moroni. Il conduttore, 65 anni, e la nuova compagna, 32 anni, hanno ufficializzato la loro relazione mostrandosi insieme. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati nel 2025 e sono genitori di Penelope e Ginevra. La coreografa, 55 anni, e il ballerino, 30 anni, non hanno mai nascosto che la loro storia è stata spesso oggetto di pregiudizi.

Selvaggia Lucarelli, 52 anni, è legata dal 2016 a Lorenzo Biagiarelli, 35 anni. L’opinionista del Grande Fratello Vip aveva parlato a Verissimo dell’inizio della loro storia d’amore: “Lui aveva 25 anni e io 41. Ci guardiamo indietro e pensiamo a come eravamo giovani, ingenui, spavaldi. Ci credevamo sin dall'inizio. Lui, dopo pochissimo tempo, mi ha lasciata, perché aveva avuto un ripensamento. Per la prima volta nella mia vita mi sono inginocchiata e gli ho detto: 'Fai quello che vuoi, perché non posso trattenerti, ma fidati di me, questa è una storia bellissima, dobbiamo crederci. Supereremo questo momento e saremo insieme per un sacco di tempo'. Lui si è preso quel tempo per pensarci, siamo rimasti insieme e non ci siamo più lasciati".



Dalila Di Lazzaro, 73 anni, è legata da quasi 14 anni a Manuel Pia. "All'inizio abbiamo tenuto un po' nascosta la nostra relazione per il problema dell'età, ma l'amore non ha età", hanno detto a Verissimo. Fiorella Mannoia, 72 anni, e Carlo Di Francesco, 46 anni, hanno fatto parlare di loro per i 26 anni di differenza d'età. La cantante e il musicista sono legati da quasi 20 anni e sposati dal 2021.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono da sempre tra le coppie più chiacchierate per la loro differenza d'età di 25 anni. L'attore, 82 anni, e l'attrice, 57 anni, sono sposati dal 2000 e hanno due figli. Sienna Miller, 44 anni, è legata dal 2021 a Oli Green, 29 anni, con cui ha due figli. Tra le coppie più solide dello star system ci sono George e Amal Clooney. L'attore, 65 anni, e l'avvocata, 48 anni, sono sposati dal 2014 e nel 2017 hanno avuto i gemelli Ella e Alexander.

Nel video sopra, gli amori Vip senza età.