Veronica Peparini e Andreas Müller: "Le critiche sulla nostra storia? Ci sono ancora oggi, ma non ci importa dei pregiudizi"

Veronica Peparini e Andreas Müller condividono a Verissimo le emozioni del loro matrimonio e ripercorrono la loro storia, nata otto anni fa ad Amici. "Finalmente dopo otto anni avremo una data per festeggiare l'anniversario: il 29 settembre, giorno del nostro matrimonio", scherza la coppia.



Veronica Peparini, 54 anni, e Andreas Müller, 29 anni, non negano che la loro storia è spesso stata oggetto di critiche e pregiudizi a causa della differenza di età tra loro. "Ancora oggi c'è il commentino cattivo, però chi se ne importa. Noi abbiamo pensato sempre a noi e a quello che ci faceva stare bene, com'è giusto che sia. Tante persone ci hanno sostenuti, anche ad Amici ci hanno sostenuti e questa è una grande forza. Quindi chi se ne importa di quei pochi che dicono cattiverie", dice l'insegnante di danza.



Il ballerino aggiunge: "Capisco che sia facile giudicare una storia come se fosse un film che vedi sui social. Capisco anche che non si può piacere a tutti. Però quando hai dalla tua parte la famiglia - i genitori, i figli -, ti senti completo, tutto il resto è un contorno. Chi ti apprezza bene, chi non ti apprezza amen".