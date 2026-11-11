Arianna Cirrincione svela quando è previsto il parto: “Dalla pancia sembra debba partorire domani, ma...”

Arianna Cirrincione mostra il pancione sui social e svela quando è previsto il parto della seconda figlia che aspetta con Andrea Cerioli. "Care mie, so che pensavate dovessi partorire domani vista questa panciotta, ma no. Ne ho ancora per un mese e mezzo", afferma l'influencer, 31 anni, rivelando la data presunta del parto: "22 dicembre se è puntuale come sua sorella".

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne. Ospiti a Verissimo nel 2022 avevano parlato del desiderio di costruire la loro famiglia: "Sogniamo una famiglia, crediamo che in una coppia non ci sia coronamento più bello". Nel 2024 sono diventati genitori di Allegra. Si sono sposati nel 2025 e a giugno del 2026 hanno annunciato di essere in attesa della seconda figlia: "Ehi Piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te".