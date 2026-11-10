Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, il primo viaggio in Giappone: "Angoli tutti da scoprire"

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi raccontano sui social il loro primo viaggio in Giappone. Da Osaka, la coppia pubblica una serie di scatti che documentano l'arrivo nel Paese, tra cibo di strada, scorci della città e scoperte culturali.

"Osaka moments. Tra street food, cultura, colori e angoli tutti da scoprire. Un mix di tradizione e modernità che rende questo nostro primo viaggio in Giappone unico!", scrive Claudia nella didascalia del post. Anche Lorenzo condivide alcuni momenti sul suo profilo: "Le nostre prime 24 ore in Giappone".

La storia tra i due prosegue dal 2019. Nel 2022 nasce la primogenita Maria Vittoria e due anni più tardi si sposano. Nel settembre 2024, ospiti a Verissimo, Claudia e Lorenzo avevano raccontato il desiderio di allargare la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

Il sogno si realizza pochi mesi dopo. A maggio 2025 la coppia annuncia di aspettare il secondo figlio: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre". L'11 ottobre 2025 la coppia accoglie Leonardo Maria.