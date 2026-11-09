Rosa Di Grazia e Filippo Bianchi si sono lasciati. A due mesi dalla proposta di matrimonio, l'ex ballerina di Amici, 26 anni, annuncia la fine della relazione con il compagno, 30 anni. "A volte, anche le storie in cui abbiamo creduto per sempre arrivano alla fine", scrive Rosa Di Grazia sui social.

"Io e Filippo abbiamo intrapreso strade diverse. È stata una parte importante della mia vita, fatta di sentimenti, sogni e progetti che meritano rispetto, così come merita rispetto la decisione di voltare pagina. Le motivazioni di questa scelta rimarranno private, perché ci sono aspetti della vita che appartengono soltanto a chi li ha vissuti. Ciò che è stato farà sempre parte della mia storia", aggiunge l'ex ballerina di Amici.

Nata nel 2000 a Napoli, Rosa Di Grazia è diventata nota con la partecipazione ad Amici nel 2020. Quando è entrata nella scuola, la ballerina era legata a Filippo Bianchi. La loro storia si è interrotta durante il percorso e successivamente Rosa Di Grazia si è avvicinata al cantante Deddy, ma la loro relazione è terminata fuori dal programma. "Siamo rimasti amici. C'è un bellissimo rapporto, c'è tanto bene tra di noi, tanta stima. Per me Deddy è un bellissimo ricordo. Gli ho sempre augurato il meglio e continuerò a farlo. Siamo giovani ragazzi", aveva detto la ballerina a Verissimo nel 2024.