Katia Ricciarelli, l'intervista in 100 secondi

"Ero convinta che con questo matrimonio sarei andata avanti fino alla fine dei miei giorni": Katia Ricciarelli ha parlato a Verissimo della storia d'amore con Pippo Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004.

All'inizio della loro storia, il soprano scoprì di essere in attesa di un bambino, ma non portò avanti la gravidanza: "Io rimasi incinta, ma lui mi disse: 'No, sai poi la gente dice che faccio figli prima del matrimonio'. Dopo non sono stata più capace, la colpa è mia perché forse avrei potuto dire di no".

Nel corso del loro matrimonio, Katia Ricciarelli ha scoperto dai giornali dell'esistenza di Alex, il figlio segreto di Pippo Baudo. Riguardo a quella vicenda, il soprano ha detto: "Non ho mai avuto rancore, casomai ero triste e offesa per il fatto di non averlo saputo prima. La sincerità è mancata completamente. Io ero adulta quando ci siamo sposati, avevo 39 anni, quindi non ero una bambina stupidotta che non sa che queste cose possono succedere".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo.