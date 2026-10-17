Alex Baudo e Katia Ricciarelli: "Ci siamo incontrati per la prima volta cinque o sei anni fa"

Alex Baudo e Katia Ricciarelli si sono rincontrati a Verissimo. Alex Baudo è nato nel 1962 dalla relazione di Pippo Baudo con Mirella Adinolfi ed stato riconosciuto ufficialmente dal conduttore nel 1996, quando Pippo Baudo era sposato con Katia Ricciarelli, da cui si separò nel 2004.

"Ho scoperto dai giornali che Alex era figlio di Pippo Baudo. Mi ricordo di aver pensato: 'Gli assomiglia'", ricorda Katia Ricciarelli, 80 anni. Il soprano assicura di non aver reagito male alla notizia che il marito avesse un figlio segreto: "Ero tranquilla, serena. Ho detto a Pippo: 'Tu hai avuto la tua vita e io la mia, non c'è problema'". Ma a distanza di anni ammette: "Avrei voluto saperlo prima".

Il primo incontro tra Katia Ricciarelli e Alex Baudo è avvenuto però molti anni dopo. "Ci sentivamo al telefono, ma ci siamo incontrati per la prima volta cinque o sei anni fa", rivelano.