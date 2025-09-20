Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

Alex Baudo parla per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre Pippo. "Basta con i pettegolezzi e le chiacchiere sull'eredità. Papà deve riposare in pace", afferma il figlio di Pippo Baudo, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto ufficialmente dal padre nel 1996. Lo stesso Alex afferma di essere stato criticato dopo i funerali del papà: "Mi hanno criticato perché avevo una gomma da masticare, ma c'era un caldo afoso e non c'era acqua. Ho preso un chewing gum per darmi un po' di sollievo. Poi mi hanno anche criticato perché non avevo un'espressione di tenerezza, ma credo che ognuno di noi abbia il suo modo di esprimere il dolore".

Alex è stato riconosciuto ufficialmente da Pippo Baudo durante il matrimonio del conduttore con Katia Ricciarelli, con cui è stato sposato dal 1986 al 2004. Parlando del suo rapporto con Katia Ricciarelli, Alex dice: "Ci siamo visti, siamo amici. A me è molto simpatica, è una signora con molta ironia. Abbiamo un rapporto sincero e affettuoso". Per quanto riguarda invece il rapporto con la sorella Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi: "Anche con lei ho un rapporto normalissimo. Ci sentiamo sempre. In questo periodo poi dobbiamo stare insieme per farci forza a vicenda".