Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'intervista
20 settembre 2025

Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

Il figlio del grande Pippo Baudo parla a Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre

Condividi:

Alex Baudo parla per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre Pippo. "Basta con i pettegolezzi e le chiacchiere sull'eredità. Papà deve riposare in pace", afferma il figlio di Pippo Baudo, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto ufficialmente dal padre nel 1996. Lo stesso Alex afferma di essere stato criticato dopo i funerali del papà: "Mi hanno criticato perché avevo una gomma da masticare, ma c'era un caldo afoso e non c'era acqua. Ho preso un chewing gum per darmi un po' di sollievo. Poi mi hanno anche criticato perché non avevo un'espressione di tenerezza, ma credo che ognuno di noi abbia il suo modo di esprimere il dolore".

Alex è stato riconosciuto ufficialmente da Pippo Baudo durante il matrimonio del conduttore con Katia Ricciarelli, con cui è stato sposato dal 1986 al 2004. Parlando del suo rapporto con Katia Ricciarelli, Alex dice: "Ci siamo visti, siamo amici. A me è molto simpatica, è una signora con molta ironia. Abbiamo un rapporto sincero e affettuoso". Per quanto riguarda invece il rapporto con la sorella Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi: "Anche con lei ho un rapporto normalissimo. Ci sentiamo sempre. In questo periodo poi dobbiamo stare insieme per farci forza a vicenda".

Leggi anche

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'intervista

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

L'intervista

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma bis è il mio sogno non avverato"

L'intervista

Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma bis è il mio sogno non avverato"

"Mi sento in colpa per non essere riuscita a dare un fratello a mia figlia", afferma l'attrice a Verissimo

"Mi sento in colpa per non essere riuscita a dare un fratello a mia figlia", afferma l'attrice a Verissimo

"Nonna Rachele tradì nonno Benito": la rivelazione di Alessandra Mussolini

La rivelazione

"Nonna Rachele tradì nonno Benito": la rivelazione di Alessandra Mussolini

Un estratto da "Benito, le rose e le spine", il nuovo libro di Alessandra Mussolini

Un estratto da "Benito, le rose e le spine", il nuovo libro di Alessandra Mussolini

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity