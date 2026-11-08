Katia Ricciarelli: "Non ho portato avanti la gravidanza, ma forse avrei potuto dire di no a Pippo Baudo"

Katia Ricciarelli parla a Verissimo della storia d'amore con Pippo Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2004: "Ero convinta che con questo matrimonio sarei andata avanti fino alla fine dei miei giorni". All'inizio della loro storia, il soprano scoprì di essere in attesa di un bambino: "Io rimasi incinta e lui mi disse: 'Sai poi la gente dice che faccio figli prima del matrimonio'".

Katia Ricciarelli decise di non portare avanti la gravidanza e non ha poi avuto figli: "Non sono stata più capace, la colpa è mia perché forse avrei potuto dire di no, ma volevo questo amore perché mi sembrava l'ultimo della mia vita e perché ho sempre avuto una grande ammirazione per lui".

Anche alla luce di questa esperienza, Katia Ricciarelli, 80 anni, non nega di essere rimasta molto dispiaciuta per aver scoperto dai giornali dell'esistenza del figlio segreto di Pippo Baudo: "La sincerità è mancata completamente. Io ero adulta quando ci siamo sposati, avevo 39 anni, quindi non ero una bambina stupidotta che non sa che queste cose possono succedere".