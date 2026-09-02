Rosa Di Grazia sposerà Filippo Bianchi . L'ex ballerina di Amici , 26 anni, ha detto sì al suo storico fidanzato con cui aveva interrotto la relazione nel talent show per dare poi una seconda possibilità al loro amore. La coppia ha pubblicato sui social il video della proposta di matrimonio, arrivata durante la festa del 30esimo compleanno di Filippo Bianchi. "Quando un sogno diventa per sempre", è la didascalia del post in cui Rosa Di Grazia mostra anche l'anello di fidanzamento.

Nata nel 2000 a Napoli, Rosa Di Grazia è diventata nota con la partecipazione ad Amici nel 2020. Proprio durante il talent show aveva deciso di interrompere la sua relazione con Filippo Bianchi a cui era legata. Nella scuola Rosa Di Grazia si era avvicinata al cantante Deddy , ma la loro relazione è terminata fuori dal programma .

A Verissimo nel 2024, la ballerina aveva parlato del suo rapporto con Deddy: "Siamo rimasti amici. C'è un bellissimo rapporto, c'è tanto bene tra di noi, tanta stima. Per me Deddy è un bellissimo ricordo. Gli ho sempre augurato il meglio e continuerò a farlo. Siamo giovani ragazzi".

Nel 2025 Rosa Di Grazia ha confermato con uno scatto sui social il ritorno con Filippo Bianchi. "Noi: 1000 pause, zero 'the end'", era stata la didascalia del primo post di coppia con lo storico fidanzato. Perché è proprio vero, come canta Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano".