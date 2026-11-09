Vivienne Jolie, il ricovero in ospedale per disturbi alimentari: “Ero arrabbiata, malata e molto sola”

"All'inizio di quest'anno sono stata ricoverata in ospedale per un disturbo alimentare. Ero arrabbiata, malata e molto sola": Vivienne Jolie rivela di aver sofferto di disturbi alimentari e ripercorre la sua esperienza in ospedale attraverso la mostra intitolata A Gallery on Patience in Patients, dedicata, appunto, alla pazienza dei pazienti.

"Alla fine, però, la gentilezza e il calore dei ragazzi e del personale dell'ospedale hanno abbattuto i muri che avevo costruito così in alto. Non avevo mai riso o pianto così tanto, non ero mai stata così sincera né così tanto me stessa", aggiunge la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, 18 anni, che di recente ha rinunciato ufficialmente al cognome paterno, come, prima di lei, i fratelli Shiloh, Maddox e Zahara.

Angelina Jolie è stata sposata con Brad Pitt dal 2014 al 2016. L'attrice, 51 anni, ha sei figli: Maddox (2001) - adottato nel 2002 -; Zahara (2005) - adottata nel 2005 -; Shiloh (2006), nata dalla relazione con Brad Pitt; Pax (2003) - adottato nel 2007; Knox e Vivienne, avuti nel 2008 con Brad Pitt. Nel corso della sua relazione con Angelina Jolie, l'attore, 62 anni, divenne legalmente il padre dei figli che Angelina Jolie aveva adottato prima della loro relazione, Maddox e Zahara.