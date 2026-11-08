Luca Tommassini presenta a Verissimo l'amata mamma Lina, che ha sempre creduto nel suo talento e l'ha sempre spronato a inseguire i suoi sogni, proteggendolo dal bullismo e delle violenze del padre.

"Da bambino io soffrivo perché venivo bullizzato, prima di tutti da papà dentro casa, che non mi permetteva di parlare, che non mi permetteva di fare, si vergognava di me, non pronunciava il mio nome", racconta il coreografo e direttore artistico, 56 anni. E aggiunge: "Mamma cercava di difendermi e di proteggermi da lui in tutti i modi, anche fisicamente".

Mamma Lina conferma: "Ho saputo sempre mettermi davanti perché il padre non voleva assolutamente che ballasse, che esprimesse la sua arte. Io gli ho sempre detto: 'Luca vai' e lo accompagnavo. Ho sempre fatto tutto quello che potevo fare per salvarlo".

Luca Tommassini ha costruito una carriera straordinaria, lavorando con star italiane e internazionali: da Madonna a Michael Jackson , da Laura Pausini fino a Lady Gaga. A Verissimo il coreografo e direttore artistico confessa in lacrime: "Morirò con questo senso di colpa perché per fare tutto quello che ho fatto ho dovuto sacrificare lei, la mia mamma".