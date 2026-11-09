Jonathan Kashanian, l'intervista in 100 secondi

"A un certo punto bisogna fare i conti con il tempo che passa. C'è stato un momento preciso nella mia vita in cui ho capito che nella scala dei valori non c'era più il successo, i soldi, la fama, c'era la famiglia e la mia famiglia. Un nido d'amore, qualcosa su cui rovesciare tutto l'amore che io ho dentro": Jonathan Kashanian ha parlato a Verissimo del desiderio di diventare papà.

Per un periodo Jonathan Kashanian ha accarezzato l'idea di realizzare questo suo sogno con Bianca Atzei. "Ci sono treni che passano nella vita e pensi che sia il tuo ultimo vagone. Nel 2018 io e Bianca abbiamo condiviso un'esperienza forte. In quel periodo lei mi dava quello che desideravo. Mi ha dato tranquillità, si occupava di me e io di lei. Era molto piacevole. Ho sentito che forse per me era l'ultimo vagone. In quel periodo se qualcuno mi avesse chiesto se volessi un figlio con lei, avrei risposto di sì", ha spiegato l'ex inquilino del Grande Fratello Vip, 45 anni.

Parlando però del rapporto con la cantante oggi, Jonathan Kashanian ha aggiunto: "Non ci parliamo. Non le parlo perché non sono finto. Le auguro ogni bene, ma non fa più parte della mia vita per una mia scelta perché penso che alla fine non si sia comportata benissimo".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Jonathan Kashanian.